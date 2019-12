1 / 55 Foto: Alan Morici/dpa



Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro winkt, während er mit seiner Ehefrau Michelle in einem offenen Rolls-Royce durch die Hauptstadt Brasilia fährt. Der ultrarechte Ex-Militär ist als neuer Präsident Brasiliens vereidigt worden.

1 / 55 Foto: Carmen Jaspersen/dpa



Das Schiff hatte 270 Container auf dem Weg von Antwerpen nach Bremerhaven in stürmischer See verloren. Die "MSC Zoe" liegt mit umgestürzten Containern an der Kaje des Container Terminals. Das Schiff hatte 270 Container auf dem Weg von Antwerpen nach Bremerhaven in stürmischer See verloren.

1 / 55 Foto: Rayner Pena/dpa



Juan Guaido (M.), Venezuelas selbst ernannter Interimspräsident, steigt auf ein Motorrad, nachdem er an einem Protest mit Personal des Gesundheitswesens gegen die Regierung von Staatschef Maduro teilgenommen hat.

1 / 55 Foto: Hendrik Schmidt/zb/dpa



Das Duo S!sters mit den beiden Sängerinnen Carlotta Truman (l.) aus Hannover und Laurita (r.) aus Wiesbaden steht nach dem Vorentscheid für den Eurovision Song Contest "Unser Lied für Israel" auf der Bühne. Sie belegten in Tel Aviv den 25. Rang.

1 / 55 Foto: Yuzuru Sunada/BELGA/dpa



Der Brite Geraint Thomas vom Team Ineos (l.) und der Franzose Julian Alaphilippe vom Team Deceuninck-Quick-Step im gelben Trikot des Gesamtführenden in Aktion. Am Ende gewann der Kolumbianer Egan Bernal die Tour de France.

1 / 55 Foto: Rodrigo Abd/AP/dpa



Ein Demonstrant mit Clownnase schreit politische Parolen vor einer brennenden Barrikade. Mindestens 15 Menschen sind während der Proteste in Chile gestorben.

1 / 55 Foto: Michael Kappeler/dpa



Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) wurde in diesem Jahr Verteidigungsministerin. Auf dem Bild steht sie zwischen Peschmerga-Soldatinnen für ein Erinnerungsfoto.

1 / 55 Foto: Gehad Hamdy/dpa



Auch Außenminister Heiko Maas (SPD) war unterwegs. Auf dem Bild posiert er mit Schülern während einer dreitägigen Reise durch Tunesien, Ägypten und Lybien.

1 / 55 Foto: Alex Brandon/AP/dpa



Und auch US-Präsident Donald Trump war unterwegs. Er besuchte Truppen nördlich von Kabul.

1 / 55 Foto: --/NASA/dpa



Die US-Astronautinnen Christina Koch (r.) und Jessica Meir sorgten auf der Internationalen Raumstation für einen historischen Einsatz. Am 18. Oktober reparieren sie einen kaputten Stromregler. Es ist das erste Mal, dass zwei Frauen gemeinsam für einen Außeneinsatz im Weltall eingeteilt sind.

1 / 55 Foto: Anas Alkharboutli/dpa



Soldaten sitzen in der türkischen Stadt Akcakale an der Grenze zur syrischen Stadt Tall Abyad in einem Aufenthaltsbereich für die türkischen Streitkräfte und die türkisch unterstützte syrische Nationalarmee und warten auf ihren Einsatz. Die Türkei hat einen Angriff auf Nordsyrien gestartet, um kurdische Streitkräfte zu bekämpfen

1 / 55 Foto: Uncredited/AP/dpa



Die türkischen Fußballer jubelten während der EM-Qualifikation mit einem umstrittenen Militärjubel und sorgten damit für Wirbel.

1 / 55 Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL/dpa



Hat sie oder hat sie nicht? Topmodel Heidi Klum schürte Gerüchte, dass sie mit dem Musiker Tom Kaulitz eine große Hochzeitsparty gefeiert habe. Die Fernsehmoderatorin postete in den sozialen Medien Fotos von sich und dem Tokio-Hotel-Gitarristen auf der italienischen Promi-Insel Capri.

1 / 55 Foto: Andrew Harnik/AP/dpa



Donald Trump (l.), Präsident der USA, und Boris Johnson (r), Premierminister von Großbritannien, nehmen an einem Arbeitsfrühstück im Hotel du Palais am Rande des G7-Gipfels in Biarritz teil.

1 / 55 Foto: Marco Garcia/AP/dpa



Triathlet Jan Frodeno feiert nach seinem Sieg beim Ironman auf Hawaii.

1 / 55 Foto: -/kyodo/dpa



Bereitschaftspolizisten fesseln einen Demonstranten in der Nähe einer Polizeistation im Einkaufsviertel Mong Kok. Seit Monaten demonstrieren die Hongkonger gegen ihre eigene Regierung, die kommunistische Führung in Peking und ihren wachsenden Einfluss auf die chinesische Sonderverwaltungsregion.

1 / 55 Foto: Alberto Saiz/AP/dpa



Festteilnehmerinnen liegen bei der traditionsreichen Tomatenschlacht "La Tomatina" auf dem Boden. Jedes Jahr kommen Tausende von Spaniern und Besuchern aus aller Welt in die kleine Stadt Buñol in Valencia, um an der Tomatenschlacht teilzunehmen.

1 / 55 Foto: Marijan Murat/dpa



Ursula von der Leyen (l.) freut sich nach der Bekanntgabe der Wahlergebnisse. Sie ist die neue EU-Kommissionspräsidentin. Die Staats- und Regierungschefs der EU hatten die CDU-Politikerin als Nachfolgerin von Jean-Claude Juncker vorgeschlagen.

1 / 55 Foto: Oliver Weiken/dpa



Malaika Mihambo jubelt mit einer deutschen Fahne über ihren Sieg im Weitsprung bei der Leichtathletik-WM in Doha.

1 / 55 Foto: -/KCNA/dpa



Dieses undatierte von der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA im Oktober zur Verfügung gestellte Foto zeigt Kim Jong Un, Machthaber von Nordkorea, auf einem weißen Pferd auf dem schneebedeckten Berg Paektusan – dem höchsten Gipfel des Landes an der Grenze zu China.

1 / 55 Foto: Paul Zinken/dpa



Tausende Schüler nehmen zusammen mit der schwedischen Klima-Aktivistin Greta Thunberg an einer Fridays-for-Future-Demonstration in Berlin teil.

1 / 55 Foto: Stefan Sauer/zb/dpa



Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) steht mit vom Wind verwehten Haar auf einem Deich der Insel Ummanz, die westlich der Ostseeinsel Rügen gelegen ist. Merkel besuchte gleichzeitig die neu eröffnete Tourismusinformation der Insel Ummanz und weihte einen Elektrobus ein.

1 / 55 Foto: Daniel Karmann/dpa



Das neu gewählte Nürnberger Christkind, Benigna Munsi, springt nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses für die Fotografen in die Luft. Die 17-Jährige wurde von einer Jury aus insgesamt sechs Bewerberinnen auf zwei Jahre zum neuen Christkind gewählt. Dieses eröffnet traditionell den Nürnberger Christkindlesmarkt. Während der Adventszeit ist das Christkind die wichtigste Repräsentantin der Stadt und ihres traditionsreichen Weihnachtsmarktes.

1 / 55 Foto: Britta Pedersen/zb/dpa



Polizisten legen Aktivisten der Umweltbewegung „Extinction Rebellion" auf der Marschallbrücke in Berlin frei.

1 / 55 Foto: ---/Zoo Berlin/dpa



Eines der beiden Panda-Jungtiere im Zoo Berlin liegt auf ihrer Mutter Meng Meng.

1 / 55 Foto: Hendrik Schmidt/dpa



Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (M), seine Frau Elke Büdenbender und Reiner Haseloff (CDU, r), Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, besuchen den Tatort an der Synagoge. Bei Angriffen mitten in Halle an der Saale in Sachsen-Anhalt sind vor einer Synagoge und in einem Döner-Imbiss zwei Menschen erschossen worden.

1 / 55 Foto: Wolfgang Kumm/dpa



Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU, r) empfängt im Bundeskanzleramt, Maia Sandu, moldauische Ministerpräsidentin, mit militärischen Ehren und verfolgt mit ihr das Abspielen der Nationalhymnen im Sitzen. Nach mehreren Zitteranfällen bei öffentlichen Auftritten hatte Merkel erstmals die Zeremonie teilweise im Sitzen vollzogen.

1 / 55 Foto: Yohei Kanasashi/Kyodo News/dpa



Hochgeschwindigkeitszüge stehen in einer überfluteten Abstellanlage, nachdem der Taifun "Hagibis" getroffen hatte. Wie örtliche Medien im Oktober meldeten, riss der Wirbelsturm, der am Tokio und andere Gebiete des Landes heimgesucht hatte, mindestens 19 Menschen in den Tod.

1 / 55 Foto: Anas Alkharboutli/dpa



Mohammed Alaa al-Jaleel, auch bekannt als "der Katzenmann von Aleppo", trägt einen Käfig mit einer Katze, die er aus einem ausgebombten Gebiet in Khan Shaykhun gerettet hat, wo er nach lebenden Katzen sucht, um sie in sein Ernesto's Cat Sanctuary zu bringen. Während des syrischen Krieges 2012 arbeitete Al-Jaleel als Krankenwagenfahrer in Aleppo, wo er auf dem Heimweg nach der Arbeit Lebensmittel für streunende und verlassene Katzen verteilte. Drei Jahre später begann er, nach lebenden Katzen in den vom Krieg verwüsteten Gebieten zu suchen und sie mit nach Hause zu nehmen. Später im Jahr begann er mithilfe einer italienischen Katzenliebhaberin Geld und Spenden zu sammeln, was ihm ermöglichte, einen Zufluchtsort für verlassene Katzen einzurichten. Es wurde "Das Haus der Katzen Ernesto" genannt, nach einem geliebten Haustier der italienischen Katzenfreundin Alessandra, das an Krebs gestorben war. Neben über 200 Katzen beherbergt die Einrichtung heute Hunde, Affen, Kaninchen und andere Tiere und wurde um einen Kindergarten und ein Waisenhaus erweitert.

1 / 55 Foto: Kent Porter/The Press Democrat/AP/dpa



Winde fachen die Glut einer verbrannten Eiche an, während am Himmel eine Sternschnuppe zu sehen ist. Im Kampf gegen die verheerenden Waldbrände in Kalifornien mussten sich Feuerleute auf gefährliche Bedingungen einstellen.

1 / 55 Foto: Uncredited/Iranian Students' News Agency, ISNA/AP/dpa



Ein von der Iranian Students' News Agency (ISNA) zur Verfügung gestelltes Foto zeigt einen brennenden Öltanker. Inmitten der Spannungen mit dem Iran ist es nahe der Küste des Landes zu schweren Zwischenfällen mit Handelsschiffen von Reedereien aus Deutschland und Norwegen gekommen. Im Golf von Oman geriet der Öltanker "Front Altair" der norwegischen Reederei Frontline nach einem Angriff in Brand.

1 / 55 Foto: -/KCNA/dpa



Dieses von der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA im Juli zur Verfügung gestellte Foto zeigt Kim Jong Un (l.), Machthaber von Nordkorea, und Donald Trump, Präsident der USA, bei ihrem Treffen in der demilitarisierten Zone.

1 / 55 Foto: Sebastian Gollnow/dpa



Die US-Spielerinnen feiern ihren Sieg. Zum vierten Mal haben die Fußballerinnen aus den USA die Weltmeisterschaft gewonnen.

1 / 55 Foto: Thomas Steffan/dpa



Ein brennendes Flugzeug des Typs "Eurofighter" ist am Himmel über der Mecklenburgischen Seenplatte zu sehen. Die Luftwaffe hat den Absturz von zwei Eurofightern in Mecklenburg-Vorpommern nach einem Zusammenstoß in der Luft bestätigt. Beide Piloten konnten den Schleudersitz betätigen, wie die Luftwaffe weiter mitteilte.

1 / 55 Foto: Victor R. Caivano/AP/dpa



Ein Haus steht inmitten von einem von Waldbränden zerstörten Gebiet. In Südamerika wüten derzeit schwere Waldbrände. Vor allem Brasilien, Venezuela, Bolivien und Kolumbien sind von den Feuern betroffen.

1 / 55 Foto: Owen Humphreys/PA Wire/dpa



Melvyn Dunn salutiert vor einem Mohnfeld, nachdem er in Erinnerung an seinen Vater, der im Zweiten Weltkrieg kämpfte, einen Kranz an der Gedenkstätte British Normandy Memorial Site niederlegte. Vor 75 Jahren starteten Alliierte Truppen die Operation "Overlord" an der Küste der Normandie. Die größte Landungsoperation der Geschichte besiegelt die deutsche Niederlage im Zweiten Weltkrieg.

1 / 55 Foto: Uncredited/Pool Presidential Press Service/AP/dpa



Recep Tayyip Erdogan (2.v.r), Präsident der Türkei, spricht auf der Hochzeit von Fußballer Mesut Özil (M.) und seiner Ehefrau, der Schauspielerin Amine Gülse (2.v.l). Im Hintergrund stehen Erdogans Ehefrau Emine (r.) sowie Ali Yerlikaya (l.), vorübergehender Bürgermeister von Istanbul.

1 / 55 Foto: Daniel Cruz/Resurrection Fest Estrella Galicia/dpa



Ein junger Mann im Rollstuhl wird während des Konzertes von Arch Enemy beim "Resurrection Fest" in die Höhe gehoben. Das Foto der spontanen Aktion sowie eine Videoaufnahme wurden in sozialen Netzwerken massenweise geklickt und positiv kommentiert.

1 / 55 Foto: Wolfgang Kumm/dpa



Die ehemalige SPD-Vorsitzende Andrea Nahles äußert sich auf einer Pressekonferenz zum Ergebnis der Europawahl.

1 / 55 Foto: Irina Yarinskaya/Zapolyarnaya Pravda/dpa



Dieser Eisbär auf Nahrungssuche ist in Sibirien in besiedeltes Gebiet vorgedrungen und sorgt nun für Aufregung. Bilder zeigen, wie das Tier in Norilsk unbeeindruckt von Autos Straßen überquert und keine Scheu vor Menschen hat.

1 / 55 Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa



Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender besuchen den Gletscher SoŽlheimajoškull. Steinmeier und seine Frau waren zu einem zweitägigen Staatsbesuch in Island.

1 / 55 Foto: Guido Kirchner/dpa



Der Landwirt Benedikt Lünemann fräste in sein Maisfeld ein riesiges Labyrinth mit einer Silhouette der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg und dem Schriftzug "Fridays for Future"

1 / 55 Foto: Zhou Zhiyong/SIPA Asia via ZUMA Wire/dpa



Mehrere Blitze sind über der Stadt Chongqing in der Nacht zu sehen.

1 / 55 Foto: Swen Pförtner/dpa-POOL/dpa



Das Konterfei von Walter Lübcke (CDU) ist hinter einem Bundeswehrsoldaten am Sarg bei einem Trauergottesdienst in der Martinskirche zu sehen. Ein halbes Jahr nach dem Mord an Lübcke steht die Anklage gegen die drei Tatverdächtigen kurz bevor.

1 / 55 Foto: -/kyodo/dpa



Demonstranten stoßen während eines Protests in Hongkong mit Polizisten zusammen.

1 / 55 Foto: Christoph Reichwein/dpa



Aktivisten sitzen auf den Gleisen der Kohle-Transportbahn und blockieren diese. Polizisten beobachten die Aktion. Die Protestbewegung "Ende Gelände" hatte Aktionen am oder im Tageabbaugebiet Garzweiler angekündigt.

1 / 55 Foto: Victoria Jones/PA Wire/dpa



Julian Assange, Mitbegründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks, kommt am Westminster-Amtsgericht in London an. Nachdem Assange von der ecuadorianischen Botschaft das diplomatische Asyl entzogen wurde, wurde er von der Metropolitan Police festgenommen.

1 / 55 Foto: Michael Euler/AP/dpa



Feuerwehrleute versuchen, das Feuer in der Kathedrale Notre-Dame zu löschen. In der weltberühmten Kirche in Paris war ein Feuer ausgebrochen. Über dem Wahrzeichen waren Flammen und eine riesige Rauchsäule zu sehen. Ein kleiner Spitzturm in der Mitte des Daches stürzte ein.

1 / 55 Foto: Britta Pedersen/zb/dpa



Personen gehen mit Tabletts über eine beleuchtete Luftaufnahme Berlins, auf der der Verlauf der Mauer und Orte markiert sind, die mit der Stasi zu tun hatten. Die Schau mit dem Titel "Stasi in Berlin - Überwachung und Repression in Ost und West" soll die verborgene Infrastruktur der Stasi zeigen.

1 / 55 Foto: Rui Silva/Aspress/Global Imagens/dpa



Rettungskräfte stehen nach einem schweren Busunglück auf der portugiesischen Ferieninsel Madeira an dem Bus. Bei dem Unfall auf der portugiesischen Atlantikinsel Madeira sind 29 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Opfern sind viele deutsche Urlauber.

1 / 55 Foto: Patrick Seeger/dpa



Die Bundesvorsitzende der CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, steht vor dem Narrengericht und verzieht das Gesicht. Das Narrengericht in Stockach zitiert jedes Jahr politische Prominenz vor seine Schranken. Die Veranstaltung gilt als einer der Fastnachtshöhepunkte im Südwesten.

1 / 55 Foto: Thierry Roge/BELGA/dpa



Ein Demonstrant trägt die Fahne von Großbritannien als Gesichtsbemalung bei einer Anti-Brexit Aktion vor dem Hauptsitz der Europäischen Union.