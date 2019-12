Musik: Sheena Ringo

Über 20 Jahren schon währt die Karriere der Komponistin, Sängerin und Multiinstrumentalistin Sheena Ringo. Kurz vor ihrem 41. Geburtstag präsentiert sie nun ihr erstes Best-of-Album „Newton no Ringo - Hajimete no Best Ban“. Auf zwei CDs mit jeweils 15 Titeln wird alles geboten, was Japans vielleicht größte aktuelle Künstlerin ausmacht. Ihr Repertoire reicht von jazziger Lounge-Musik über 30er-Jahre-Swing und orchestralen Musical-Nummern bis zu klassischen Pop-Songs oder gitarrenlastigem Rockgewitter. Dazu gibt es mit den jeweiligen Openern „Roman to Soroban“ und „Kouzen no Himitsu“ auch zwei komplett neue Stücke geboten. Eingefleischte Fans werden wohl nur der Sammlungskomplettierung halber zugreifen. Wer jedoch einen ersten Blick auf das vielfältige Werk der Ausnahmemusikerin werfen möchte, dem sei dieses Doppel-Album ausdrücklich empfohlen. (Empfohlen von Ina Hagemann)

Sheena Ringo: Newton no Ringo - Hajimete no Best Ban (international auch: „Apple of Universal Gravity“). Label: Universal Music.