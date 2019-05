Foto: Columbia Pictures / imago





"Spider-Man: Homecoming" - ab dem 11. Juni bei Netflix

Nachdem er bereits bei "The First Avenger: Civil War" 2016 dem Kinopublikum vorgestellt wurde, bekam Spider-Man 2017 seinen eigenen Film im Marvel-Universum. Peter Parker möchte dabei gerne Mitglied der Avengers werden, muss sich aber noch in Geduld üben. Seine Fähigkeiten werden aber auf die Probe gestellt, als ein neuer Bösewicht in New York auftaucht. Einen Trailer finden Sie auf der nächsten Seite.