Lassie - Eine Abenteuerliche Reise (Filmstart: 20. Februar)

Lassie ist Flos (Nico Marischka) beste Freundin und gemeinsam leben sie auf dem Land in Süddeutschland. Als Flos Vater (Sebastian Bezzel) seine Arbeit verliert, muss die Familie in eine kleinere Wohnung ziehen, in der Hunde nicht erlaubt sind. Flo ist tieftraurig, als er Lassie an ihren neuen Besitzer Graf von Sprengel (Johann von Bülow) abgeben muss.

Dieser fährt mit Lassie und Enkelin Priscilla (Bella Bading) zurück in die Heimat an die Ostsee. Der hinterlistige Hausmeister behandelt Lassie schlecht, sodass diese die erste Gelegenheit nutzt, um auszubrechen. So beginnt ihre Reise quer durch Deutschland, immer auf der Suche nach Flo, der sich ebenfalls auf die Suche nach seiner Hündin macht.