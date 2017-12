Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Was 2017 bei Ebay ersteigert wurde Das sind die meistgekauften Produkte 2017

2017 ist wieder einiges passiert. In Berlin wurde die "Ehe für alle" beschlossen und in Hamburg sorgte der G20-Gipfel für unruhige Tage. Diese Ereignisse waren nicht nur politisch bedeutend. Sie haben auch Trends beim Internethändler Ebay ausgelöst, die das Unternehmen am Mittwoch veröffentlicht hat.