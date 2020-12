Fans von Rock, Pop oder Schlager müssen ganz stark sein, denn in Bremen wird Deutsch-Rap gehört. Zumindest wenn man den Charts des Streaming-Dienstes Spotify folgt. Künstler wie Capital Bra, Apache 207 oder Bonez MC sind, wie bereits auch schon im vergangenen Jahr, auf den vorderen Plätzen der Streaming-Rangliste für das Bundesland Bremen zu finden. Auf den hinteren Plätzen tummeln sich auch einige US-amerikanische Rapper. Die aus der Schweiz stammende Rapperin Loredana ist die einzige Frau, die sich in den Top 20 finden lässt. In unserer Fotostrecke zeigen wir, welche Musiker am beliebtesten in Bremen waren.