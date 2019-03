Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa





Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU)

War ihm die Lust aufs Regieren vergangen? Peter Altmaier – vielleicht der engste Vertraute und erfahrenste Minister der Kanzlerin – ist müde ins Amt gestartet. Am liebsten erzählte er nicht, was er vorhat und ändern möchte, sondern über Erfolge in der Vergangenheit. In der Energiepolitik ging folglich kaum etwas vorwärts: so wenig, dass selbst die Industrie richtig sauer wurde. Das gibt es selten bei CDU-Wirtschaftsministern.

Der ein Jahr vakante Staatssekretärsposten für Energiepolitik wurde zum Running Gag der Berliner Bühne. Inzwischen ist Altmaier wieder einigermaßen in Gang gekommen. Der Job ist ordentlich besetzt. Der Netzausbau wird gesetzlich erleichtert. Mit dem Vorschlag einer Nationalisierung der Industriepolitik hat er viel Widerspruch geerntet, aber eine wichtige Debatte losgetreten. Seine Kontakte in die Türkei sind hinter den Kulissen nützlich. In der Klimapolitik bremst er regelmäßig die Umweltministerin Schulze aus, weil er weiß, dass in der Union sonst ein Aufstand droht. Altmaier hat die Kurve gekriegt.

1 von 4 Sternen