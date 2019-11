Foto: 2019 Amazon.com Inc., or its affiliates





The Man in the High Castle - die 4. Staffel ab 15. November bei Amazon Prime

Die finale Staffel von The Man in the High Castle wird von Krieg und Revolution erschüttert sein. Der Widerstand wird zu einer Rebellion, angetrieben von Juliana Crains Visionen für eine bessere Welt. Eine neue Bewegung entsteht, um Nationalsozialismus und Imperialismus zu bekämpfen.