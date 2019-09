Leonardo Di Caprio, Anne Hathaway, Tom Hanks oder Meryl Streep - die Liste der Oscarpreisträger ist lang, die im Oktober in Filmen und Serien bei Amazon Prime und Netflix zu sehen ist.

Amazon hat mit allen acht Filmen von "Harry Potter" sowie der neusten Verfilmung von "Robin Hood" gleich mehrere Hollywoodproduktionen im Portfolio. Mit "Keinohrhasen" und "Zweiohrküken" gibt es aber auch zwei deutsche Filme, die hochkarätig besetzt sind. Auch auf die neue Staffel von "Goliath" sowie die Eigenproduktion "Modern Love" darf man gespannt sein.

Gleich mit der neuen und sehnlich erwarteten Staffel von "Peaky Blinders" startet Netflix in den Oktober. Ob es ein Wiedersehen mit Walter White geben wird, ist noch unklar. Fest steht aber, dass "El Camino: Ein Breaking Bad Film" unmittelbar an das Ende der Kultserie "Breaking Bad" anknüpft. Ebenso darf man auf die zweite Staffel der "Kominsky Method" gespannt sein, in der Michael Douglas wieder humorvoll das Älterwerden dokumentiert. Mit "John Wick 2" und "The Revenant" sind aber auch zwei Blockbuster im Angebot.