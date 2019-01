Foto: Julian Stratenschulte/dpa





Diewird Ende Februar ihr Wahlprogramm beschließen. Allerdings hat sich die Partei laut Landeschefin Sascha Aulepp schon jetzt auf die zentralen Themen festgelegt: Bildung, Wirtschaftswachstum und Teilhabe stehen ganz oben auf der Agenda der Sozialdemokraten.

Bei den Kitas und Schulen soll es in einer weiteren Regierungszeit für die SPD noch "mehr als eine Schippe drauf" geben, erklärt Aulepp. Bildung sei als Investition in Kinder und damit in die Zukunft ein wichtiger Akzent im Wahlprogramm der Sozialdemokraten. Die Ausgaben für Schulgebäude und Personal sollen deutlich erhöht werden. Dabei sollen Schulen in finanzschwachen Stadtteilen, wie Aulepp sie nennt, ganz besonders gefördert und somit entlastet werden. "Es geht um die, die das größte Päckchen zu tragen haben", sagt die SPD-Landeschefin.

Der Nachwuchs steht auch beim zweiten großen Themenkomplex Wirtschaft im Mittelpunkt: "Kein Jugendlicher soll in Bremen aus der Schule in die Arbeitslosigkeit gehen", betont Aulepp. Gerade junge Menschen sollen vom Wirtschaftswachstum in Bremen profitieren. Deswegen soll eine Ausbildungsumlage helfen, damit besonders kleine und mittlere Unternehmen verstärkt Nachwuchskräfte ausbilden. "Da müssen wir besser werden", so die SPD-Landeschefin.

Zuletzt will die SPD laut Aulepp die Teilhabe für die Bremer verbessern. Dazu gehöre, Familienentlastung beispielsweise durch eine Kindergrundsicherung zu gestalten. "Das ist ein dickes Brett", so Aulepp, und müsse auch auf Bundesebene voran gebracht werden. In Bremen könne das aber bereits im Kleinen geschehen: Die SPD setzt sich dafür ein, dass jedes Kind im Schwimmbad nur einen Euro bezahlen muss und dass der öffentliche Nahverkehr für Kinder und Jugendliche kostenfrei ist. Zudem hat die SPD das Ziel, den bezahlbaren Wohnraum in der Stadt auszubauen: 2500 neue Einheiten pro Jahr stehen im aktuellen Programmentwurf.