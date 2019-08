Foto: Netflix





"Unbelievable" - ab dem 13. September bei Netflix

Die Jugendliche Marie Adler (Kaitlyn Dever) zeigt bei der Polizei eine Vergewaltigung an. Langsam beginnt ihr Umfeld an der Geschichte zu zweifeln."Unbelievable" ist von wahren Ereignissen und dem Pulitzer-Preis geehrten Artikel "An unbelievable Story of Rape" inspiriert und erzählt eine Geschichte von Traumata, Hartnäckigkeit und Belastbarkeit.