Foto: Christina Kuhaupt





Veganer Weihnachtsmarkt

Veganes Essen und fairgehandelte Produkte darauf setzen die Veranstalter des veganen Weihnachtsmarktes, der zum zweiten Mal in Bremen stattfindet. An 45 Ständen können die Besucher Kleidung, Schmuck, Kosmetik, Bücher und vieles mehr erstehen. Und für das leibliche Wohl wird ebenfalls gesorgt. Der Markt findet am 2. Dezember 2019 von 12 bis 20 Uhr im BLG-Forum statt. Der Eintritt beträgt vier Euro.