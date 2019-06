1 / 11 Foto: Ole Spata/dpa



Stephan Weil, Ministerpräsident von Niedersachsen: Der 60-Jährige gilt vielen in der SPD seit langem als möglicher Hoffnungsträger und Rettungsanker. In Niedersachsen ist er beliebt und führt die dortige große Koalition ohne Turbulenzen. Am Tag nach der SPD-Niederlage bei der Europawahl machte Weil zwar deutlich, dass er weiter hinter Nahles steht. Zugleich zeigte er, dass er einen Plan für die Partei hat: Sie solle sich auf Themen konzentrieren, die die Menschen bewegen.

1 / 11 Foto: Rainer Jensen/ZB/dpa



Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern: Die 45-Jährige hat ihre bisherige Karriere zielsicher, resolut und pflichtbewusst absolviert. Als Bundesfamilienministerin hatte sie eine moderne, junge, weiblich SPD mitverkörpert. Der Wechsel zurück an die Küste, wo sie bereits Landessozialministerin gewesen war, kam früher als erwartet, wegen einer Krebserkrankung des vorherigen Regierungschefs Erwin Sellering. Insofern hat Schwesig den Makel, bisher selbst keine Landtagswahl gewonnen zu haben.

1 / 11 Foto: Kay Nietfeld/dpa



Olaf Scholz, Bundesfinanzminister: Der 60-Jährige ist machtbewusst, selbstsicher und hegt Ambitionen auf das Kanzleramt. Zumindest hat er schon Anfang des Jahres deutlich gemacht, dass er sich die Aufgabe zutraut. In der Partei gilt er vielen als technokratisch, doch er ist Parteisoldat genug, dass er in höchster Not die Geschicke lenken könnte.

1 / 11 Foto: Soeren Stache/dpa



Malu Dreyer, rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin: Sie ist in der Partei beliebt, erhielt bei der Wahl zur stellvertretenden Parteivorsitzenden 2017 97,5 Prozent und vermittelte im SPD-Streit zwischen GroKo-Gegnern und -Befürwortern. Nach Berlin, so ließ sie sich immer wieder vernehmen, wollte sie allerdings nie wechseln, allerdings gilt die 58-Jährige nun als Übergangskandidatin.

1 / 11 Foto: Gregor Fischer/dpa



Rolf Mützenich: Der 59-Jährige Bundestagsabgeordnete aus Köln ist in der Reihe der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden für Außenpolitik zuständig. Er genießt in der Fraktion breites Ansehen, hat viel Erfahrung und könnte interimsweise die Fraktionsführung übernehmen.

1 / 11 Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa



Achim Post: Der Chef der NRW-Landesgruppe in der Fraktion wird seit Tagen als möglicher Herausforderer von Nahles genannt. Der 60-Jährige gilt als ausgleichend und hat als Experte für Europa, Haushalt und Finanzen ein breites Portfolio.

1 / 11 Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa



Martin Schulz: Als Kanzlerkandidat ist der ehemalige Präsident des Europäischen Parlaments gescheitert, seine Zeit als Parteichef dauerte nur kurz, seither ist der 63-Jährige einfacher Abgeordneter. Seit Tagen ist er als Bewerber um den Fraktionsvorsitz im Gespräch. Am Dienstag will er allerdings nicht antreten.

1 / 11 Foto: Michael Kappeler/dpa



Auch die Namen weiterer Politiker machten in den vergangenen Tagen und am Wochenende immer wieder die Runde: So könnte die Spitzenkandidatin des Europawahlkampfs, Katarina Barley, die Fraktionsführung übernehmen, anstatt ins Europaparlament zu wechseln, hieß es zwischenzeitlich.

1 / 11 Foto: Kay Nietfeld/dpa



Auch Arbeitsminister Hubertus Heil könnte sich dafür in die Pflicht nehmen lassen, hatte es geheißen.