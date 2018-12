"Best Christmas City": Um diesen Titel bewirbt sich Delmenhorst 2018. In drei Kategorien (je nach Größe der Stadt) entscheidet eine Jury über die Vergabe, außerdem gibt es einen Publikumspreis, für den online unter bestchristmascity.de abgestimmt werden kann. Delmenhorst liegt in dem Ranking derzeit mit 162 Likes noch im unteren Mittel, die Abstimmung ist nur für den Publikumspreis ausschlaggebend. Es weihnachtet sehr: das zeigt diese Fotostrecke.