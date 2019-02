Foto: dpa





Räterepubliken in Deutschland und Europa

Die Bremer Räterepublik ist nicht die einzige, die in den politischen Wirren nach der Novemberrevolution von 1918 ausgerufen wird. So wie in Bremen überleben die Räte zumeist nur wenige Tage.

Beispiel: München

Abgebildet sind Freikorpskämpfer in München. Eigentlich wollte Kurt Eisner (USPD), dem Regierungschef des Freistaates Bayern, der nach der Novemberrevolution entstanden ist, seinen Rücktritt bekanntgeben - er wird jedoch von einem Rechtsradikalen ermordet.

Die USPD spricht der wenig später vom Landtag gewählten SPD-Regierung die Legitimation ab und ruft am 7. April 1919 die Münchner Räterepublik aus. Die abgesetzten Machthaber fliehen. Wegen Versorgungsproblemen will die Räteregierung mit der rechtmäßigen Regierung, die sich im Bamberger Exil befindet, verhandeln, was diese aber ablehnt. Stattdessen schickt sie rechte Freikorps in den Kampf gegen die Rote Armee der Kommunisten.

Mehr als 600 Menschen verlieren ihr Leben. In den Wochen danach erschießen die Eroberer weitere 2000 – teils vermeintliche – Anhänger der Räterepublik. München entwickelt sich in den folgenden Jahren zur sogenannten Wiege des Nationalsozialismus, was manche Forscher auf die Erfahrungen während der weniger als einen Monat währenden Räterepublik zurückführen.