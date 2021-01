Foto: Susan Walsh / dpa





In einer Fernsehansprache wandte sich der designierte Präsident Joe Biden an das Volk. „Zu dieser Stunde wird unsere Demokratie beispiellos angegriffen“, sagte Biden. „Ich bin wirklich schockiert und traurig, dass unsere Nation - so lange Leuchtfeuer und Hoffnung für Demokratie - an so einem dunklen Moment angekommen ist.“