Joe Biden ist als 46. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt worden. Der Oberste Richter der USA, John Roberts, nahm dem 78-jährigen Demokraten am Mittwoch an der Westseite des US-Kapitols in Washington den Amtseid ab. Kurz zuvor wurde Kamala Harris als erste Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten vereidigt. An der hermetisch abgeriegelten Zeremonie nahm auch der ehemalige Präsident Barack Obama teil. Die Sängerin Lady Gaga begleitete die Veranstaltung musikalisch. Wir zeigen die Amtseinführung in Bildern.