Von Michael Rabba

Die 1980er Jahre - wer damals schon alt genug war, um fernzusehen, war ein Glückspilz. Denn in den 80ern gab es jede Menge guter TV-Serien. Smarte Typen wie MacGyver und Action-Helden wie das A-Team sorgten für Unterhaltung.

Miami Vice, Magnum und Al Bundys schrecklich nette Familie zählen ebenfalls zu den Spannungs- und Spaß-Garanten jener Jahre.

In unserer Fotostrecke erinnern wir an diese Zeit der bunten Fernseh-Serien-Welt. Darunter finden sich auch Serien, die in Deutschland erst in den 90er Jahren auf den TV-Schirm kamen. Aber wir haben uns orientiert am Datum der Erstausstrahlung des Originals.