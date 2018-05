Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Sprengkörper mit zwei Zündern Die Bilder zur Bombenentschärfung in Delmenhorst

Am Freitagmittag ist die amerikanisch Fliegerbombe im Bereich Langenwisch in Delmenhorst erfolgreich entschärft worden, teilte die Polizei mit. In unserer Fotostrecke zeigen wir einige Impressionen des Tages.