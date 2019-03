Foto: Redaktion FMA





Agnes Müller-Lang: Die Unermüdliche

Die Liberale Agnes Müller-Lang hat einen langen Atem. Sie sagt: "Ich gebe nicht nach, falls ich bei meinem Engagement nicht sofort Erfolg habe. Ich bleibe einfach am Ball." Das begründet die einstige Justizangestellte so: "Ich arbeite gerne mit Menschen zusammen und kümmere mich um sie. Ich gebe auch gerne meine Kenntnisse und Erfahrungen weiter."

Das ist nachprüfbar: Die 76-jährige Grambkerin hat schon mehrfach für ein Mandat im Landtag kandidiert, bislang vergebens, unter anderem, weil die FDP einige Jahre in der außerparlamentarischen Opposition überdauern müsste. Aber sie will es weiterhin wissen, dieses Mal steht sie auf Listenplatz 19.

Im September 1983 trat sie in die FDP ein. "Ich wurde so in meinem Elternhaus geprägt." Ihr Engagement habe sich schnell vor allem auch auf die FDP in Bremen-Nord konzentriert. Dort wurde sie in den Kreisvorstand gewählt, im Jahr 2000 wurde sie Beiratsmitglied in Burglesum.

Agnes Müller-Lang zählt zu den ältesten Kandidatinnen der FDP, aber auch zu den lebenserfahrensten überhaupt. "Das war mir gar nicht bewusst", sagt sie. Ihr Alter spiele für sie keine große Rolle, obgleich sie sich in der Bürgerschaft auch seniorenspezifischen Themen widmen werde, falls sie die Möglichkeit bekomme. Weitere Themen, die ihr am Herzen liegen, seien Umwelt, Kultur, Vereine und Sport.