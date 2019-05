Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Bremen wählt am 26. Mai Die Bürgerschaftswahl in Zahlen

Am 26. Mai ist es soweit: 476.877 Menschen im Land Bremen dürfen ihre Stimme bei der Bürgerschaftswahl abgeben. Davon wählt etwa ein Sechstel in Bremerhaven, der Rest in der Stadt Bremen. Wahlberechtigt sind alle Menschen über 16 Jahren, die den deutschen Pass besitzen und seit mehr als drei Monaten im Land Bremen wohnen. In Bremen muss man nicht volljährig sein, um den Landtag zu wählen: 2009 hat Bremen als erstes Bundesland die Senkung des Wahlalters beschlossen.