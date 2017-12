Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Was 2017 online ersteigert wurde Die Ebay-Verkaufsschlager 2017

2017 ist wieder einiges passiert. In Berlin wurde die "Ehe für alle" beschlossen und in Hamburg sorgte der G20-Gipfel für unruhige Tage. Diese Ereignisse waren nicht nur politisch bedeutend. Sie haben auch Trends beim Internethändler Ebay ausgelöst, die das Unternehmen am Mittwoch veröffentlicht hat.