Sechs Tage hat es gedauert, bis die Stimmen für die Bremer Kommunalwahl ausgezählt waren. Doch bevor die neuen Stadtteilparlamente zum ersten Mal getagt haben, hat es schon wieder Veränderungen gegeben. Einige Kommunalpolitiker kandidierten erfolgreich auch für die Bürgerschaft und nahmen ihr Mandat dort an.

Jetzt stehen die Namen der gewählten sowie der Nachrücker endgültig fest. Folgende 51 Lokalpolitikerinnen und Lokalpolitiker wollen die Belange der Nordbremer Ortsteile in den kommenden vier Jahren in den Beiräten in Blumenthal, Burglesum und Vegesack vertreten. Die konstituierenden Sitzungen sollen noch vor den Sommerferien stattfinden.