Eröffnet wird die Saison am 5. August mit einem sogenannten One-Shot-„Tatort“ aus Luzern. Der Film ist in Echtzeit und in einer einzigen, ungeschnittenen Einstellung gedreht worden. Die Kommissare Reto Flückiger (l.) und Liz Ritschard (Stefan Gubser und Delia Mayer) ermitteln diesmal in einem Luzerner Konzerthaus. In "Die Musik stirbt zuletzt" spielt das Team zum viertletzten Mal, ab 2020 wird Zürich neue "Tatort"-Stadt. (Archivbild: dpa)