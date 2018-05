Foto: dpa





Ausgedient

Was passiert nach dem Krieg? Viele deutsche Soldaten sind nach ihrem Einsatz in Afghanistan traumatisiert und von Schuldgefühlen geplagt. Professionelle Hilfe gibt es kaum. Gelingt den ausgedienten Soldaten der Wiedereinstieg in die Gesellschaft?

Bundeszentrale für politische Bildung, unbegrenzt verfügbar