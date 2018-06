Filme gucken und unter freiem Himmel sitzen. Was will man mehr? In der Schlachthofkneipe ist das in diesem Jahr wieder möglich. Und die Auswahl an Filmen ist vielseitig.

Wir stellen das Programm vor. Die jeweiligen Startzeiten werden vorher auf der Website der Schlachthofkneipe bekannt gegeben. Hier erfahren Sie auch, ob eine Aufführung wegen schlechten Wetters verschoben wird.