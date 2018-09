Foto: Screenshot: Google Play Store





Reste aus Restaurants bestellen: "Too Good To Go"

Mit der Gratis-App "Too Good To Go" wollen die Gründer Lebensmittel vor dem Mülleimer retten, die noch viel zu frisch sind, um sie wegzuwerfen. Das Motto: Teller statt Tonne. In Restaurants, Supermärkten und Bäckereien landen überschüssige Lebensmittel zum Ladenschluss oft im Abfall. "Too Good To Go" soll als Marktplatz dienen, um Reste vor dem Feierabend an Kunden zu vermitteln, die sparen wollen.

Das Prinzip ist simpel: Nach der Anmeldung greift die App auf den eigenen Standort zu und listet sämtliche Läden in der Umgebung auf, die teilnehmen. Jeder Laden gibt an, welche Gerichte oder Lebensmittel übrig bleiben werden, wie viel eine Portion kostet und wann sie abgeholt werden kann. Bezahlt wird direkt über die App, per Paypal oder mit der Kreditkarte. (Nico Schnurr)