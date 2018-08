1 / 31 Foto: dpa



Am Columbus Cruise Center in Bremerhaven (CCCB) kann man nicht nur ausgezeichnet Kreuzfahrtschiffe beobachten, sondern auch selbst gut eine Reise antreten. Verschiedene Reedereien bieten mittlerweile Kreuzfahrten von dort aus an.

Das Terminal befindet sich an der Columbuskaje in Bremerhaven. Der Hafen galt während der großen Auswanderungswelle nach Amerika als einer der wichtigsten Abfahrtspunkte in Europa. Heute ist das Bremerhavener Kreuzfahrtterminal das am schnellsten wachsende und modernste in Deutschland.

Die Anreise: Als Bremer erreicht man den Hauptbahnhof Bremerhaven mit dem Zug in 45 Minuten. Dort stehen Busse zur Verfügung, die direkt zum Terminal fahren. Die Abfahrtszeiten richten sich nach den Liegezeiten der Schiffe, Tickets sind direkt beim Fahrer erhältlich.

Für diejenigen, die lieber mit dem eigenen Auto anreisen, stehen circa 400 Parkplätze direkt am Terminal und weitere in geringer Entfernung zur Verfügung.

Neben den zwei modernen Wartebereichen gibt es ein Café, in dem man vor der Abfahrt noch eine Stärkung zu sich nehmen und den Blick auf die Außenweser genießen kann.

Über sechs Gates kommen die Passagiere zu den Schiffen. Alle Wege im Gebäude sind barrierefrei gestaltet.

Um auch in Zukunft mit anderen Kreuzfahrthäfen auf der Welt mithalten zu können, wird die fast 100 Jahre alte Um auch in Zukunft mit anderen Kreuzfahrthäfen auf der Welt mithalten zu können, wird die fast 100 Jahre alte Columbuskaje im Zeitraum 2021 bis 2023 modernisiert werden. Der Umbau soll schrittweise von statten gehen, sodass auch während der Bauzeit Schiffe anlegen können.

Phoenix Reisen schickt seine Schiffe seit vielen Jahren von Bremerhaven aus in die ganze Welt. Das Flaggschiff, die MS Amadera, ist bekannt aus der ZDF-Fernsehserie "Das Traumschiff".

Zu den beliebtesten Touren zählen die Nordeuropa-Kreuzfahrten. Alle Schiffe von Phoenix Reisen fahren Grönland, Norwegen und Island an. Dabei kommen sowohl Städteliebhaber als auch Naturliebhaber auf ihre Kosten.

Der Geirangerfjord in Norwegen ist eines der bekanntesten Reiseziele. Neben dem Bewundern der Landschaft können die Passagiere wandern, Kanu fahren und das Dorf Geiranger besichtigen.

Die Reisen dauern durchschnittlich 14 Tage, jedoch kann man auch nur 7 Tage unterwegs sein. Für die, die ganz großes Fernweh haben, ist auch etwas dabei. In 38 Tagen kann man von Bremerhaven über Island, Grönland und Kanada nach Hamburg reisen.

Wer den Urlaub in der Sonne und bei heißen Temperaturen mehr genießen kann, ist bei Phoenix Reisen ebenso gut aufgehoben. Die MS Albatros nimmt regelmäßig Kurs auf die Kanaren und Madeira.

Das Besondere an Kreuzfahrten mit Phoenix Reise ist die geringe Passagierkapazität der Schiffe. Die MS Amadea kann beispielsweise nur 600 Gäste mitnehmen, die Artania fasst maximal 1200 Personen.

Ein ebenso kleines Kreuzfahrtschiff ist die "Ocean Majesty" von Hansa Touristik. Sie fährt mit maximal 500 Personen regelmäßig von Bremerhaven rund um Irland und wieder zurück.

"Klein und fein. Komfortabel und leger. Individuell und kommunikativ. International und deutschsprachig. Weltoffen und gleichfalls privat." So preist Plantours Kreuzfahrten ihre MS Hamburg an...

...Sie fährt von Bremerhaven aus Richtung Island und Grönland. Mit insgesamt 400 Passagieren und nur 197 Kabinen kann man in ruhiger Atmosphäre die Reise genießen. Das einzige Manko ist der notwendige Rückflug von Grönland nach Köln, man kommt nicht direkt in Bremerhaven an.

Transocean Kreuzfahrten hat eine Flotte von vier Kreuzfahrtschiffen. Die MS Astor und die MS Vasco da Gama starten einen Teil ihrer Reisen von Bremerhaven aus. Besonders die MS Astor fährt eine ganze Bandbreite von Zielen an. Man kann Reisen nach Skandinavien und Großbritannien buchen, aber auch Marokko, die Kanaren und Portugal werden im Zuge einer Reise angesteuert.

FTI-Cruises: Die MS Berlin macht eine Rundreise um Dänemark, mit Halt unter anderem in Skagen und Kopenhagen. Ebenso kann man Reisen nach Norwegen buchen. Hier macht das Schiff Halt an sämtlichen Küstenstädten oder Fjorden Norwegens.

Wenn das Schiff Honningsvåg ansteuert, kann man von dort sogar das Nordkap erreichen, den nördlichsten Punkt Europas. Von dort lassen sich die berühmten Nordlichter gut beobachten.

Wer kein Freund von kleineren Kreuzfahrtschiffen ist, sondern seine Reise lieber mit 2000 oder mehr Passagieren auf einem Schiff verbringt, kann in Bremerhaven ebenso auf seine Kosten kommen.

Auch TUI-Cruises schickt seine Schiffe von Bremerhaven aus auf Reisen. Die Flotte fährt viele Orte vor allem in Großbritannien an.

Die "Mein Schiff 5" hat 12 Restaurants an Bord zu bieten. Dazu kommen 14 Bars und Lounges. Im Außenpool oder auf der Jogggingstrecke kann man sich sportlich betätigen. Daneben gibt es Sportplätze und Fitnesscenter.

Auf jedem der Schiffe finden Partys und Events statt, gibt es ein Theater und ein Casino. Die "Mein Schiff 3" hat sogar ein Klanghaus. Das ist die erste kammermusikalische Philharmonie auf See.

Ab 2019 fährt die "Aida cara" von Bremerhaven nach Island und Grönland. Bislang sticht die Flotte von Aida Cruises in Deutschland nur von Hamburg, Kiel und Warnemünde aus in See.

Auf den Aida-Schiffen wie der "Aida blu" gibt es mehrere Saunen. Die Gäste bekommen zudem ein umfangreiches Angebot an Sportkursen geboten.

Die Costa Mediterranea fährt in Nordeuropa ebenfalls die skandinavischen Länder an. Außerdem kann man über die Niederlande (Amsterdam), Belgien (Zeebrügge), Frankreich (Le Havre) nach England (Dover) reisen und schließlich wieder in Bremerhaven ankommen. Die Costa Mediterranea hat Bremerhaven erst am 22. Mai 2018 zum ersten Mal angelaufen.

Die Costa Mediterranea kann 2.680 Gäste mitnehmen. Im Vergleich: die MS Hamburg hat eine Kapazität von 400 Gästen.

Doch egal, ob man auf einem großen oder kleinen Schiff unterwegs ist - Sonnenuntergänge auf See gehören immer zu den schönsten Erlebnissen auf einer Kreuzfahrt.

Für eine längerfristige Urlaubsplanung: Der Fahrplan für 2019 wird im Dezember veröffentlicht. Diesen und noch mehr Informationen über das CCCB findet man auf der Homepage des Terminals. Ansonsten kann man auf der Suche nach speziellen Informationen auch auf den Seiten der Reedereien fündig werden.