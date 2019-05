Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Eurovision Song Contest 2019 – mit Videos Diese Länder setzten sich im 1. Halbfinale durch

Am Samstag, 18. Mai, ist es wieder soweit. Dann steht das Finale des Eurovision Song Contests in Tel Aviv an. Am Dienstag fand bereits das erste Halbfinale statt. 17 Länder gingen an den Start. Die zehn Bestplatzierten sehen Sie in dieser Fotostrecke.