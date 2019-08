Die Music Hall in Worpswede kann in diesem Jahr auf ihr 25-jähriges Bestehen zurückblicken. Am 24. August wird der runde Geburtstag mit einem Sommerfest gefeiert. Die Band "Massenkaraoke" lädt dabei zum Mitsingen ein, die Hamburger DJs Mellowtron und Yogi Jokusch zum Tanzen. Die Fahrradküche und zwei Worpsweder Restaurants sorgen für das leibliche Wohl.

Gelockt von der persönlichen Atmosphäre und der besonderen Nähe zu den Fans, waren Johannes Strate und seine Revolverhelden, Bela B von den Ärzten, der frühere Stones-Bassist Bill Wyman, Saga und Wishbone Ash sowie viele weitere bekannte Musiker und Bands im Laufe des vergangenen Vierteljahrhunderts in dem Kulturbetrieb in Worpswede zu Gast.

Anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Music Hall haben wir in unserer Bildergalerie eine Auswahl bekannter Künstler zusammengestellt, die in dem Club bereits aufgetreten sind.