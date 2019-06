Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Verden Eindrücke vom Domweihumzug 2019

Die Verdener Domweih feiert in diesem Jahr seinen 1034. Jahrestag. Bevor die fünfte Jahreszeit jedoch eröffnet werden konnte, stand noch der Domweih-Umzug auf dem Plan. Mehr als 50 Wagen und Fußgruppen waren am Sonnabend in Richtung Festmeile unterwegs.