So langsam geht die Büttenabendzeit in Ganderkesee dem Finale entgegen. Beim dritten Büttenabend in der Festhalle am Steinacker war wieder ordentlich was los - auf der Bühne und natürlich auch im Publikum.

Wir haben viele tolle Bilder für euch mitgebracht. Viel Spaß beim Durchklicken!