An diesem Freitag startete in der Festhalle am Steinacker die diesjährige Büttenabendreihe mit dem ersten der vier Abende beim Fasching um den Ring 2019. Auf der Bühne sorgten alte Bekannte und neue Aktive für eine ausgelassene Stimmung. Markus Weise führte als Moderator durch den Abend. Wir zeigen Bilder.