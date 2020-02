Finale bei den diesjährigen Büttenabenden beim Fasching um den Ring 2020 in Ganderkesee! In der Festhalle am Steinacker in Ganderkesee hatte sich wieder viele Gäste versammelt, um das über vier Stunden andauernde Programm zu genießen und zu feiern. Wir zeigen die besten Bilder des Abends.

Fotos vom dritten Büttenabend sehen Sie hier, Bilder des zweiten Abends finden Sie unter diesem Link. Die Bilder des Auftakts haben wir hier für Sie zusammengestellt.