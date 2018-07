Auf Stühlen sitzend haben etwa 40 Menschen am Donnerstagnachmittag für ein Bleiberecht von jungen Flüchtlingen aus Bremen protestiert. Das Aktionsbündnis "Shut down Gottlieb-Daimler-Straße" zog mit Bannern vor die Innenbehörde am Contrescarpe. Sie forderten Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) dazu auf, den jugendlichen Flüchtlingen, die seit Monaten in Bremen sind, eine Bleibeperspektive zu ermöglichen.

Viele jugendliche Geflüchtete haben aufgrund fehlender Ausweispapiere ein fiktives Geburtsdatum erhalten, weshalb sie als erwachsen eingestuft werden. Somit verlieren sie jeglichen Anspruch auf Leistungen für Minderjährige, wie einen Schulbesuch oder altersgerechte Betreuung.

Einige Geflüchtete befinden sich deshalb in Klageverfahren, die häufig Monatedauern. In dieser Zeit erhielten sie von den Behörden nicht einmal ein Duldungspapier, beklagt das Aktionsbündnis. Die Jugendlichen möchten in Bremen bleiben. "Wir sind Bremen. Hier wollen wir bleiben", steht auf ihrem Transparent. Sie sprechen sich gegen Transfers in andere Städte aus.

Eindrücke vom Protest in der folgenden Fotostrecke.