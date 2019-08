Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Schiff mit Sojaladung angemalt Greenpeace-Aktion in Brake

Aktivisten der Umweltschutzorganisation Greenpeace haben in der Nacht zu Sonntag eine Protestaktion auf der Weser bei Brake gestartet. Sie haben unter anderem einen in den Hafen einlaufenden Frachter mit Farbe bemalt und einen Kran besetzt. Greenpeace will laut Pressemitteilung so auf den Import von Soja als Tierfutter aufmerksam machen, für dessen Anbau Waldflächen gerodet werde.