Der 16. März markiert auch in der Gemeinde Ganderkesee den Tag, an dem nichts mehr so war wie zuvor: Schulen und Kindergärten geschlossen, Einzelhandel, Gastronomiebetriebe und Freizeiteinrichtungen geschlossen – kein Ereignis in den vergangenen Jahren hat das öffentliche Leben in der Gemeinde so sehr beeinflusst wie die Corona-Pandemie. Welche weiteren Ereignisse die Menschen in Ganderkesee beschäftigt haben, zeigt dieser Jahresrückblick.