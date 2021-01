Foto: Ingo Möllers





In diesem Jahr blieb der Burgberg am Pfingstsonntag leer: Denn coronabedingt konnte die Gilde nicht aufmarschieren. Neben dem ausgefallenen Gildefest konnten auch die Feierlichkeiten zum 750-jährigen Bestehen der Stadt Wildeshausen nicht stattfinden. Geplant waren 15 Veranstaltungen, verteilt auf das gesamte Jahr. Diese will die Stadt nun im Jahr 2021 nachholen.