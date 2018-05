1 / 20 Foto: Andrew Milligan/PA Wire/dpa



Am Sonnabend ist es endlich so weit. Die ehemalige Schauspielerin und Suits-Darstellerin Meghan Markle wird ihrem Prinz Harry das Ja-Wort in der St. George's Chapel auf Windsor Castle geben. Es wird wohl die vorerst letzte Hochzeit der britischen Royals sein.

1 / 20 Foto: dpa



Am 29. Juli 1981 heirateten Harrys Eltern Prinzessin Diana und Prinz Charles in der St. Paul's Cathedral und nicht in der für königliche Hochzeiten vorgesehenen Westminster Abbey. Aufgrund der hohen Anzahl an geladenen Gäste musste umgeplant werden, da in der Westminster zu wenig Platz war.

1 / 20 Foto: dpa



Am 21. Juni 1982 brachte Diana den gemeinsamen Sohn Prinz William (l.) in London zur Welt. Zwei Jahre später, am 15. September 1984 folgte der zweite Sohn Prinz Harry, welcher ebenfalls in London zur Welt gebracht wurde.

1 / 20 Foto: dpa



Prinz Charles heiratete am 9. April seine Jugendliebe Camilla Parker Bowles. Die Trauung fand in der Windsor Parish Church of St. John Baptist statt. Ursprünglich sollte die Hochzeit einen Tag früher, am 8. April stattfinden. Diese wurde jedoch aufgrund des Todes von Papst Johannes Paul II. um einen Tag verschoben.

1 / 20 Foto: dpa



Nachdem es zwischen Prinz William und Kate 2007 eine Beziehungspause gab, folgte 2010 auf einer gemeinsamen Kenia-Reise der Antrag. Die beiden gaben sich am 29. April in der Westminster Abbey in London das Ja-Wort.

1 / 20 Foto: dpa



Nur zwei Jahre nach der Hochzeit brachte Kate das erste, gemeinsame Kind zur Welt. Prinz George erblickte am 22. Juli 2013 in London das Licht der Welt. Am 2. Mai 2015 folgte die gemeinsame Tochter Prinzessin Charlotte. 2018, am 23. April, folgte Prinz Louis.

1 / 20 Foto: dpa



Das dritte Kind von Prinz William und Kate: Louis

1 / 20



Das nächste, royale Traumpaar ist der norwegische Thronfolger Prinz Haakon mit seiner Frau Mette-Marit. Am 25. August 2001 gaben sie sich im Osloer Dom das Ja-Wort.

1 / 20 Foto: Sølve Sundsbø/Royal Court/dpa



Mette Marit brachte ihren Sohn Marius Borg (dritter v.l.) aus einer früheren Beziehung mit in die Ehe. Am 21. Januar folgte die erste gemeinsame Tochter von Prinz Haakon und Mette Marit, Prinzessin Ingrid Alexandra (erste v.l.). Am 3. Dezember 2005 folgte der Sohn Prinz Sverre Magnus (vierter v.l.).

1 / 20



Ab in die Niederlande: König Willem-Alexander heiratete am 2. Februar 2002 seine damalige Freundin Máxima Zorreguiete. Die Hochzeit fand in der Nieuwe Kerk (zu deutsch: Neue Kirche) in Amsterdam statt.

1 / 20 Foto: dpa



Die erste gemeinsame Tochter, Catharina-Amalia (rechts) wurde am 7. Dezember 2003 in Den Haag geboren. Am 26. Juni 2005 folgte die zweite, gemeinsame Tochter Alexia (zweite v.r.). Das Quintett wurde am 10. April 2007 durch die Geburt der Tochter Ariane (l.) komplett.

1 / 20 Foto: dpa



Fürst Albert II. von Monaco heiratete am 1. Juli 2011 die frühere südafrikanische Schwimmerin Charlene Wittstock.

1 / 20 Foto: dpa



Am 10. Dezember 2014 kamen die ersten gemeinsamen Töchter, die Zwillinge Prinzessin Gabriella und Erbprinz Jacques, in Monaco zur Welt.

1 / 20 Foto: dpa



Nach dem am 24. Februar 2009 die Verlobung zwischen der schwedischen Kronprinzessin Victoria und Daniel Westling bekannt gegeben wurde, folgte am 19. Juni 2010 die Hochzeit in der Stockholmer Nikolaikirche. Bei ihrer Hochzeit trug sie das berühmte Kamée-Diadem, ein Pariser Diadem aus Gold, Perlen und den Bildern des Amor und der Psyche. Das Diadem soll 1809 ein Geschenk Napoleon Bonapartes an seine erste Ehefrau, Kaiserin Joséphine gewesen sein und durch deren Enkelin Josephine von Leuchtenberg in das schwedische Königshaus gekommen sein.

1 / 20 Foto: dpa



Das Paar blieb nicht lange alleine: Am 23. Februrar 2012 kam die erste gemeinsame Tochter Estelle zur Welt. 2016, am 2. März, folgte der Sohn Oscar.

1 / 20 Foto: dpa



Auch die Dänen haben ihr royales Traumpaar: Am 14. Mai 2004 heiratete Prinz Frederik von Dänemark die Australierin Mary Donaldson. Die beiden lernten sich 2000 in Sidney bei den Olympischen Spielen kennen.

1 / 20 Foto: dpa



Das erste Kind der beiden, Prinz Christian, kam am 15. Oktober 2005 in Kopenhagen zur Welt (3.v.l.). Danach folgte Prinzessin Isabella, am 21. April 2007 (4.v.l). Abgerundet wurde das Glück der Beiden durch die Geburt der Zwillinge am 8. Januar 2011: Prinz Vincent (l.) und Prinzessin Josephine (2. v.l.).

1 / 20 Foto: dpa



Ein Highlight der europäischen Königshäusergeschichte stellte die Hochzeit des spanischen Royals Felipe VI. König von Spanien dar. Als erster in seiner Familie heiratete er eine bürgerliche, Letizia Ortiz. Die Trauung fand am 22. Mai 2004 in Madrid statt.