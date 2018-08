100 WESER-KURIER-Gartenkolumnen sind inzwischen erschienen. Viele Leser fragen, ob die Kolumne „Im grünen Bereich“ nicht noch öfter als einmal in der Woche erscheinen könnte – sie warten schon darauf. Aber das geht leider nicht.

Leser S. wird das verstehen. Er fragt sich auch so schon oft beim Lesen der Texte: „Wie hält der arme Mann von der das bloß aus?“ Hier aber dafür zum kleinen Jubiläum ein paar Eindrücke aus unserem Garten und Antworten auf die Frage, was ist Garten überhaupt?

Garten ist...Erholung, Kunst, Leidenschaft und Austausch. Was ist Garten für Sie? Schreiben Sie es mir gern und schicken am besten noch ein Foto dazu an onlineredaktion(at)weser-kurier.de. Wir veröffentlichen Ihre schönsten Gartenimpressionen.