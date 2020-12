Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Weihnachtsstimmung Netflix, Amazon und Disney: Die besten Weihnachtsfilme zum Streamen

Es gibt viele Filme, um so richtig in Weihnachtsstimmung zu kommen: Von „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" über "Tatsächlich Liebe" bis hin zu "Kevin allein zu Haus". Wir geben einen Überblick der schönsten Weihnachtsfilme im Stream auf Amazon Prime Video, Netflix und Disney Plus.