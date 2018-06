Rock am Ring ist eines der größten Festivals in Deutschland. Vom 1. bis zum 3. Juni verwandelt sich der Nürburgring in ein riesige Partymeile. In diesem Jahr werden laut Veranstalter etwa 70000 Besucher erwartet; das sind deutlich weniger als noch im vergangenen Jahr (87000 Besucher).

Am ersten Tag hatte das Festival bereits mit schlechtem Wetter zu kämpfen. Das gehört fast schon zur Tradition: In den vergangenen Jahren sorgten zahlreiche Unwetter für durchnässte Musikfans. 2015 und 2016 gab es dadurch sogar einige Verletzte.

Insgesamt haben sich rund 80 Bands auf den drei Bühnen an der legendären Rennstrecke angekündigt. Highlights sind Thirty Seconds to Mars (Freitag), Muse (Samstag), die Foo Fighters sowie die Gorillaz (beide Sonntag).

Klicken Sie sich durch die Bilder des ersten Festivaltages.