Foto: Federico Gambarini/dpa Rosenmontag in Köln: Mit den Rosenmontagszügen erreicht der rheinische Straßenkarneval seinen Höhepunkt.

Rosenmontag in Köln: Dieser Mottowagen ist zum Thema Vermüllung der Meere.

Rosenmontag in Köln: Dieser Mottowagen fährt mit dem Thema Hambacher Forst durch die Karnevalhochburg.

Rosenmontag in Köln: Zu dem Thema Luftverschmutzung in den Städten fährt dieser Mottowagen durch die Kölner Straßen.

Foto: Henning Kaiser/dpa Rosenmontag in Köln: Ein Mottowagen mit dem Thema SPD .

Foto: Oliver Berg/dpa Rosenmontag in Köln: Ein Mottowagen zu der Bundeskanzlerin Angela Merkel im Stil von Künstler Banksy, der sein eigenes Werk schredderte.

Foto: Henning Kaiser/dpa Rosenmontag in Köln: Ein Mottowagen mit dem Thema CDU wartet auf den Start des Rosenmontagszuges.

Foto: Federico Gambarini/dpa Rosenmontag in Köln: Viel Schminke, bunte Perücken und gute Laune. Karnevalisten feiern beim Rosenmontagszug.

Foto: Federico Gambarini/dpa Rosenmontag in Köln: Viel Schminke, bunte Perücke und gute Laune. Karnevalisten feiern beim Rosenmontagszug.

Foto: Federico Gambarini/dpa Rosenmontag in Köln: Ein Mottowagen mit dem Thema DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) fährt zur Aufstellung des Rosenmontagszuges.

Rosenmontag in Köln: In der Mitte tanzt(Marc Michelske), rechts daneben steht(Markus Meyer) vom Kölner Dreigestirn und hält seine Kopfbedeckung fest.

Foto: Federico Gambarini/dpa Rosenmontag in Köln: Karnevalisten der Blauen Funken laufen eng beieinander.

Foto: Federico Gambarini/dpa Rosenmontag in Köln: Eine kleine Karnevalistin von den Blauen Funken hält einen Blumstrauß in den Händen.

Foto: Oliver Berg/dpa Rosenmontag in Köln: Viel Schminke, bunte Perücke und gute Laune. Karnevalisten feiern beim Rosenmontagszug.

Foto: Federico Gambarini/dpa Rosenmontag in Köln: Astronaut Alexander Gerst steht auf einem Umzugwagen und feiert mit.

Foto: Federico Gambarini/dpa Rosenmontag in Köln: Die Karnevalisten stehen unter ständiger Beobachtung der Polizei und werden von ihnen auf dem Umzug begleitet.

Foto: Uwe Zucchi/dpa Rosenmontag in Herbstein: Tiroler Pärchen hüpfen beim traditionellen Springerzug durch die hessische Stadt.

Foto: Uwe Zucchi/dpa Rosenmontag in Herbstein: Der Springerzug geht auf einen alten Brauch zurück. Im 17. Jahrhundert brachten Tiroler Steinmetze diese Tradition mit in die hessische Stadt.

Foto: Patrick Seeger/dpa Rosenmontag in Rottweil: In Baden-Württemberg springt ein Federahannes , eine Rottweiler Narrenfigur, beim Narrensprung durch die Luft. Mit lautem Geschrei und dem Ruf «Hu-hu-hu-hu-hu» sind rund 4000 Narren vor tausenden Besuchern durch die Innenstadt gezogen.

Foto: Patrick Seeger/dpa Rosenmontag in Rottweil:Der Rottweiler Narrensprung ist einer der Höhepunkte in der schwäbisch-alemannischen Fastnacht und einer der traditionellen Umzüge im Südwesten Deutschlands.

Foto: Marcel Kusch/dpa Rosenmontag in Düsseldorf: Ein politischer Mottowagen mit den Figuren von Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und Andrea Nahles (SPD) rollt durch die Straßen in Düsseldorf.

