Passend zum Wintereinbruch hatte der DELMENHORSTER KURIER einen Foto-Aufruf gestartet.

„Ich fotografiere auch sehr gerne mit oder durch eine Kristallkugel“, sagt Ursula Bässe. Sie hat gleich mehrere Aufnahmen zugeschickt, bei denen sie ihre durchsichtige Kugel in der verschneiten Umgebung in Szene setzt. Diese hat sie für eines der Bilder beispielsweise am Klosterbach platziert und in einer Spiegelung das Wasser sowie die Bäume eingefangen.

Besonders viel Geduld hat Rosemarie Kulhoff mit der Aufnahme eines Eisvogels bewiesen. Um „den heiligen Gral der Tierfotografie“ vor ihrer Linse zu erwischen, hat die Delmenhorsterin zwischen Burginsel und Mili-See circa zweieinhalb Stunden in der eisigen Kälte verbracht – dabei hat sie über 400 Fotos geschossen.