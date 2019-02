Foto: picture alliance / Markus Scholz / dpa-tmn





Bei der Anfertigung einer Steuererklärung muss man nicht auf sich alleine gestellt sein. Wer möchte, der kann sich Unterstützung holen.

Eine der drei erlaubten Anlaufstellen sind Angehörige. Bei ihnen kann man kostenlose Hilfe beanspruchen. Das heißt, dass es diesen Personen (Ehepartner, Verlobte, Eltern etc.) gestattet ist, ihre Steuerformulare auszufüllen. Sie können sich am Ende der Steuererklärung auch zu erkennen geben und sich in ihrem Namen schriftlich oder telefonisch an das Finanzamt wenden.

Unterstützung bietet aber auch ein Lohnsteuerhilfeverein. Dieser steht Angestellten bei der Einkommenssteuererklärung mit Rat und Tat zur Seite. Für einen Jahresbeitrag plus eine zusätzliche Aufnahmegebühr ist es möglich, diese Hilfe ohne weiteren Aufpreis das ganze Jahr in Anspruch nehmen. Im Auftrag erstellen sie auch Steuerklärung oder prüfen den Steuerbescheid. In der Regel arbeiten hier Steuerfachwirte oder Betriebswirte.

Am teuersten wird es, wenn ein Steuerberater oder Rechtsanwalt mit der Steuererklärung beauftragt wird. Bei komplizierten Fällen ist das aber durchaus sein Geld wert. Zudem entscheidet die Höhe deines Einkommens und der Umfang der zu bearbeitenden Sachverhalte darüber, wie viel man bezahlt. Denn: Steuerberater und Rechtsanwalt müssen sich bei der Preisliste an die Vergütungsverordnung halten.