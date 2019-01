Der Schnee hat die bayerischen Alpenregionen und den Harz im Griff auch in Österreich und der Schweiz ist die Lage ernst. Am Freitag entspannte sich die Lage vielerorts zunächst leicht. Nach Einschätzung von Experten sank die Lawinengefahr in weiten Teilen der bayerischen Alpen.

Für Freitag stufte der Lawinenwarndienst Bayern in München die Gefahr nur noch für die Berchtesgadener Alpen als groß (Stufe 4) ein, das ist die zweithöchste von fünf Gefahrenstufen. Für den übrigen Alpenraum gelte erhebliche Gefahr, also Warnstufe 3. Spätestens in der Nacht zu Sonntag soll es jedoch neue Schneefälle geben. In unserer Galerie zeigen wir das Ausmaß des Chaoses in den Alpen und auch im Harz.