Von Maurice Reding

Die St.-Marien-Kirche in Delmenhorst hat eine lange Geschichte hinter sich. Anfang des 20. Jahrhunderts entstand ein neues, der Gemeinde angemessenes Gotteshaus. Zu Beginn gab es um die 300 Taufen im Jahr. Heute sind es viel weniger. Beim Blick in die Kirche hinein wird deutlich, was das Gotteshaus schon alles erlebt hat. Wir haben der Kirche einen Besuch abgestattet.