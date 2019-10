Ein außergewöhnlich heftiger Taifun hat Tokio und umliegende Regionen mit sintflutartigen Regenfällen überzogen und mehrere Menschen in den Tod gerissen . Mit Militärhubschraubern und Schlauchbooten wurden Menschen aus überschwemmten Häusern in Sicherheit gebracht. Die Suche nach Vermissten dauert an. Häuser und Autos wurden beschädigt, umgestürzte Bäume blockierten Straßen.