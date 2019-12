Foto: Columbia Pictures/Sony





Men in Black

Schon seit Jahrzehnten leben Außerirdische unbemerkt unter uns Menschen, die geheime Spezialeinheit Men in Black sorgt dafür, dass das so bleibt. Bei einem Routineeinsatz erfährt der New Yorker Polizist James Edwards (Will Smith) trotzdem von der Existenz der Aliens. Special Agent K (Tommy Lee Jones) sucht ohnehin einen Nachfolger und entscheidet sich für Edwards.

Und der erste große Fall hat es in sich: Eine Schabe in Menschengestalt will eine Mini-Galaxie stehlen und als Energiequelle nutzen. Sollte die Galaxie der Schabe in die Hände fallen, droht der Weltuntergang.

Men in Black I: Dienstag, 24. Dezember, 20.15 Uhr, VOX

Men in Black II: Mittwoch. 25. Dezember, 20.15 Uhr, VOX