Burundi

Die Sicherheitslage in Burundi ist angespannt. Präsident Pierre Nkurunziza, der in einer umstrittenen Präsidentschaftswahl 2015 gewählt und damit verfassungswidrig in eine dritte Amtszeit gegangen ist, herrscht mit Gewalt und Überwachung über sein Volk. In der Folge flohen an die 440.000 Menschen, vor allem in die Nachbarländer DR Kongo, Ruanda und Tansania.